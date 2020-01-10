Томография лицевого скелета
3500 руб.
КАЧЕСТВО КАРТИНКИ
Томограф в нашем центре формирует изображения исследуемых органов высокого качества и детализации, что даёт максимальную точность результатов и позволит назначить правильное лечение. Результаты исследований можно не только распечатать, но и сохранить на цифровые носители.
ТОМОГРАФ ПРЕМИУМ КЛАССА
В нашем центре установлен японский компьютерный томограф премиум-класса Toshiba Aquilion. Сканер выполнен в виде кольца, а не тоннеля, что позволяет сканировать только исследуемую область. Возможно проведение исследований и при наличии металлических имплантатов, кардиостимуляторов, зубных протезов и брекетов, татуировок, пирсинга.
3D РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРГАНОВ
Современное аппаратно-программное обеспечение в нашем центре позволяет получать высококачественные 3D изображения сканируемых органов, в т.ч. проводить виртуальную эндосокпию (технология, позволяющая вывести в трехмерном изображении полый орган).
КАРДИО
Томограф Toshiba Aquilion является одним из лидеров в области кардиологических обследований с возможностью синхронизировать сканирование и сердечный ритм пациента.
СКОРОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Томограф Toshiba Aquilion с возможностью одновременного получения 128 срезов толщиной 0,25 мм за 1 секунду позволяет рекордно сократить время проведения исследований. Время проведения исследования не превышает 10 минут (на обычном томографе 30-40 минут).
ТОМОГРАФИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ТОМОГРАФИЯ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТОМОГРАФИЯ
ТОМОГРАФИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
ГЛАЗНАЯ ТОМОГРАФИЯ
ТОМОГРАФИЯ ГРУДНОЙ ПОЛОСТИ
Томография лицевого скелета
3500 руб.
Томография костей черепа
3500 руб.
Томография гортани
3500 руб.
Томография орбит
3200 руб.
Томография височно-нижнечелюстного сустава
6300 руб.
Томография головного мозга
3500 руб.
Томография пазух носа
3500 руб.
Томография шейного отдела
3500 руб.
Томография грудного отдела
3500 руб.
Томография пояснично-крестцового отдела
3500 руб.
Томография крестцово-копчикового отдела
3500 руб.
Комплексная томография 3 отделов
7000 руб.
Комплексная томография 2 отделов
5600 руб.
Томография органов грудной полости (легкие)
6500 руб.
Томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники)
4500 руб.
Томография органов брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная)
4700 руб.
Томография органов малого таза
4700 руб.
Комплексная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства
7400 руб.
Комплексная томография органов грудной клетки и органов брюшной полости
9000 руб.
Томография плечевого сустава
3700 руб.
Томография локтевого сустава
3700 руб.
Томография коленного сустава
3700 руб.
Томография голеностопного сустава
3700 руб.
Томография тазобедренных суставов (пары)
4200 руб.
Комплексная томография пары суставов
5900 руб.
Томография плечевой кости
3500 руб.
Томография костей предплечья
3500 руб.
Томография костей таза
3500 руб.
Томография бедренной кости
3500 руб.
Томография костей голени
3500 руб.
Комплексная томография бедренной кости и костей голени
5600 руб.
Томография верхней челюсти
3500 руб.
Томография нижней челюсти
3500 руб.
Томография верхней и нижней челюстей
5600 руб.
Услуга временно не предоставляется
0 руб.
Запись на диск
300 руб.
Печать пленки
300 руб.
Дубликат заключения врача
200 руб.
Томография лицевого скелета
3500 руб.
Томография костей черепа
3500 руб.
Томография гортани
3500 руб.
Томография орбит
3200 руб.
Томография височно-нижнечелюстного сустава
6300 руб.
Томография головного мозга
3500 руб.
Томография пазух носа
3500 руб.
Томография шейного отдела
3500 руб.
Томография грудного отдела
3500 руб.
Томография пояснично-крестцового отдела
3500 руб.
Томография крестцово-копчикового отдела
3500 руб.
Комплексная томография 3 отделов
7000 руб.
Комплексная томография 2 отделов
5600 руб.
Томография органов грудной полости (легкие)
6500 руб.
Томография забрюшинного пространства (почки, надпочечники)
4500 руб.
Томография органов брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная)
4700 руб.
Томография органов малого таза
4700 руб.
Комплексная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства
7400 руб.
Комплексная томография органов грудной клетки и органов брюшной полости
9000 руб.
Томография плечевого сустава
3700 руб.
Томография локтевого сустава
3700 руб.
Томография коленного сустава
3700 руб.
Томография голеностопного сустава
3700 руб.
Томография тазобедренных суставов (пары)
4200 руб.
Комплексная томография пары суставов
5900 руб.
Томография плечевой кости
3500 руб.
Томография костей предплечья
3500 руб.
Томография костей таза
3500 руб.
Томография бедренной кости
3500 руб.
Томография костей голени
3500 руб.
Комплексная томография бедренной кости и костей голени
5600 руб.
Томография верхней челюсти
3500 руб.
Томография нижней челюсти
3500 руб.
Томография верхней и нижней челюстей
5600 руб.
Услуга временно не предоставляется
0 руб.
Запись на диск
300 руб.
Печать пленки
300 руб.
Дубликат заключения врача
200 руб.
Максимова Светлана Анатольевна
Врач-рентгенолог
Опыт работы 25 лет.
Образование:
1995 - Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова (интернатура по специализации рентгенология)
2003 - ГОУВПО Московской медицинской академии им. И.М, Сеченова (повышение квалификации "Современные методики компьютерной и магнитно-резонансной томографии")
2013 - АНО "Центр профессионального образования "Талант" (обучение и аттестация)
2016 - Рязанский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова (повышение квалификации "Актуальные вопросы рентгенологии")
Суровова Дарья Александровна
Врач-рентгенолог
Опыт работы 7 лет.
Образование:
2013 - Медицинский институт орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (лечебное дело)
2014 - Медицинский институт орловского государственного университета им. И.С. Тургенева (интернатура - рентгенология)
2018 - Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова (повышение квалификации "КТ в кардиологии:коронарографии, КТ диагностика аортального клапана")
2019 - ФГБОУ дополнительного профобразования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" (повышение квалификации "рентгенология")
Митряева Юлия Игоревна
Администратор
Максимова Светлана Анатольевна
Врач-рентгенолог
Суровова Дарья Александровна
Врач-рентгенолог
Митряева Юлия Игоревна
Администратор