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В нашем центре установлен японский компьютерный томограф премиум-класса Toshiba Aquilion. Сканер выполнен в виде кольца, а не тоннеля, что позволяет сканировать только исследуемую область и не облучать все тело пациента. Отсутствуют традиционные ограничения на проведение исследований, такие как наличие металлических имплантатов, кардиостимуляторов, зубных протезов и брекетов, татуировок, пирсинга.

Компьютерная томография используется для исследования большинства органов, мозга, костей, суставов и даже сосудов. На изображениях выявляются воспалительные процессы, опухолевые образования, кисты, пороки развития. Томография неоднократно используется для уточнения предполагаемого заболевания, вызванного патологиями, обнаруженными с помощью других методов исследования. Компьютерная томография позволяет диагностировать заболевания на ранних стадиях их развития.

1. При исследовании черепа и головного мозга можно обнаружить переломы костей, гематомы, участки инсульта, повреждённые кровеносные сосуды, опухолевые образования.

2. Исследование околоносовых пазух позволяет выявить наличие острых или хронических воспалительных процессов, например гайморита, фронтита.

3. Томографическое исследование шеи позволяет определить причину увеличения шейных лимфатических узлов, выявить наличие опухолей.

4. Компьютерная томография грудной клетки используется для исследования патологических изменений в лёгких и органах средостения, в большинстве случаев первично выявляемых при рентгенографии.

5. Томография брюшной полости, большого и малого таза назначается при травмах живота, в предоперационный период для подтверждения поставленного диагноза.

6. Компьютерная томография позвоночника способствует диагностике межпозвоночных грыж, изменения диаметра спинномозгового канала, также проведение её необходимо при травмах.